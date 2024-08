Incendi in Sardegna: due forestali in ospedale dopo un malore

Sono stati portati all'ospedale di Ozieri per accertamenti

Di: Redazione Sardegna Live

Un'altra drammatica giornata di incendi in Sardegna, dove due assistenti del Corpo forestale hanno accusato un malore e sono stati portati all'ospedale di Ozieri per accertamenti. Ben 18 i roghi divampati oggi sul territorio regionale, per tre dei quali oltre alle squadre a terra sono intervenuti anche i mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Orroli devastata dalle fiamme: quattro incendi boschivi che hanno richiesto l'intervento di cinque elicotteri del Corpo forestale, un Super Puma e due Canadair.

A Siligo, località Padronos - dove i due forestali sono stati male per il gran caldo e il fumo - sono intervenuti gli elicotteri provenienti dalle basi di Bosa e Anela, un Super Puma decollato da Alà dei Sardi e un Canadair proveniente da Olbia.

Infine a Burgos, in località Nuraghe Pala, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono e Benetutti, in azione gli elicotteri della base di Anela.