Ancora 18 incendi in Sardegna: Orroli devastata dalle fiamme

Inferno di fuoco a Orroli: intervengono 5 elicotteri, un Super Puma e due Canadair. Pesante dispiegamento di mezzi a Siligo, interventi aerei anche a Burgos

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna si segnalano 18 incendi occorsi sul territorio regionale, per tre dei quali è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

1 - Quattro incendi boschivi in agro del Comune di Orroli, località Su Motti, Sa Serra, Is Crastus, Terra 'e Cacchius, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Escalaplano e Isili, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Sorgono, Villasalto, San Cosimo, Pula, Farcana e il Super Puma di Fenosu. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 2 Canadair proveniente da Olbia e due elicotteri dell' aeronautica militare . Sono intervenute cinque squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Isili, Armungia, Sadali, Escalaplano, Villanovatulo, la squadra comunale del comune di Orroli, i volontari di Siurgus Donigala, Senorbì, Goni, Sadali, Isili oltre al gruppo GAUF di Cagliari e i Vigili del Fuoco di Mandas. L e operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

2 - Incendio boschivo in agro del Comune di Burgos, località Nuraghe Pala, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono e Benetutti coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri della base CFVA di Anela. Sono intervenute una squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Illorai, i barracelli di Burgos, Espolattu, Bottidda oltre al Gauf di Sassari e i Vigili del Fuoco.

3- Incendio boschivo in agro del Comune di Siligo, località Padronos , il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Thiesi, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Bosa, Anela e il Super Puma di Ala' dei Sardi. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di un Canadair provenienti da Olbia . Sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ardara, Thiesi, Giave, Ozieri, i barracelli di Bonnannaro e Torralba oltre al Gauf di Sassari e I Vigili del Fuoco di Sassari. Si segnala il malore per due Assistenti del Corpo Forestale i quali sono stati portati all' ospedale di Ozieri per accertamenti.