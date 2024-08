Meteo: anticiclone africano Caronte all’ennesima potenza

Temperature in aumento in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

I giorni che ci aspettano saranno segnati dall’anticiclone africano Caronte alla massima potenza. Fatta eccezione per qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi occidentali, localmente intenso e con rischio di locali grandinate, altrove il tempo risulterà stabile e soleggiato. Umidità su valori medio-alti, afa persistente e temperature minime prossime ai 30 gradi in moltissime città, soprattutto lungo le coste. In seguito, anticiclone sempre ben saldo su tutto il territorio nazionale, nuova giornata all'insegna di un tempo stabile.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per la serata di oggi, sabato 10 agosto: cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali, venti: deboli a regime di brezza con maggiore componente occidentale nelle ore centrali della giornata. Calma nelle ore notturne, mari poco mossi.

Previsioni per domenica 11 agosto: cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, temperature stazionarie, venti: deboli con componte da sud-est sul settore meridionale. Variabili altrove, mari generalmente poco mossi.

Previsioni per lunedì 12 agosto: cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, temperature stazionarie o in lieve aumento, venti deboli con componte da sud-est sul settore meridionale, variabili altrove, mari generalmente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali passaggi di nubi alte. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno poco mossi, localmente mossi sul Canale di Sardegna.