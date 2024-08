Valigetta sospetta a Cagliari: chiusa via Tiziano

Si attendono gli artificieri, sul posto gli agenti della Polizia di Stato

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Paura e preoccupazione a Cagliari, dove via Tiziano è stata bloccata, secondo le prime informazioni confermate dai vigili, per la presenza di una valigetta sospetta tra la via in questione e via Dante.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia locale, a cui è stato chiesto un supporto, mentre si attendono gli artificieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO