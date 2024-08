Morto folgorato a Girasole: secondo inquirenti non è incidente sul lavoro

Ipotesi suicidio per la morte del 24enne di Perdasdefogu Gabriele Piroddi, già celebrati funerali in Ogliastra

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo gli inquirenti, non è stato un incidente sul lavoro a provocare la morte di Gabriele Piroddi, il dipendente dell'Enel di 24 anni, di Perdasdefofu, ritrovato cadavere ieri pomeriggio all'interno una cabina della società elettrica a Girasole, in Ogliastra.

Per gli investigatori il giovane potrebbe essersi suicidato, decidendo di prendere volontariamente la scossa che lo ha folgorato. Quando è il corpo è stato scoperto non indossava gli indumenti da lavoro.

La Procura di Lanusei ha subito restituito la salma ai familiari senza procedere con l'autopsia e non ha messo i sigilli alla cabina elettrica in cui è avvenuta la tragedia.

Nel frattempo, questo pomeriggio a Perdasdefogu una folla commossa e ammutolita ha dato l'ultimo saluto allo sfortunato operaio, assunto dall'Enel solo pochi giorni fa.

La chiesa parrocchiale di San Pietro non è riuscita a contenere le tante persone arrivate per i funerali, celebrati dal parroco don Luca Fadda. E-Distribuzione, la società del gruppo che gestisce la rete di media e bassa tensione, esprime in una nota "cordoglio e sentita vicinanza alla famiglia di Gabriele per il triste evento" e sottolinea che "l'azienda sta collaborando attivamente con le autorità competenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto".