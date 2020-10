Coronavirus: Dilagano i contagi a Decimoputzu, 33

Lo ha fatto sapere nella tarda serata di ieri il primo cittadino Alessandro Scano

Di: Giammaria Lavena

Preoccupazione a Decimoputzu dopo l'ultimo aggiornamento dell'Ats sulla situazione Covid nel paese: sono infatti 33 i nuovi casi da coronavirus. Lo ha fatto sapere nella tarda serata di ieri il sindaco Alessandro Scano, tramite un comunicato ai cittadini sulla pagina Facebook del Comune.

"Vi informo che l’Ats dipartimento di prevenzione Sud Sardegna mi ha comunicato che sono stati riscontrati 33 nuovi casi di positività al Covid-19 a Decimoputzu - si legge nella nota- . Devo aggiungere che le persone si trovano a casa in quarantena, le quali sentiti da me personalmente mi hanno rassicurato sul loro stato di salute".

"La situazione è monitorata dall’Ats anche con riferimento a eventuali contatti avuti con altri concittadini - fa sapere il primo cittadino -. Abbiamo attivato tutte le procedure previste dalla legge. Alla data odierna il numero complessivo dei casi positivi al Covid-19 è di trentanove concittadini/e (due ricoverati in ospedale a Cagliari)".

"A nome mio - prosegue -, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Decimoputzu esprimo vicinanza alle persone in questione con gli auguri di una pronta guarigione. Giornalmente sento tutti i pazienti, per essere informato del loro stato di salute e per farli sentire la vicinanza e il sostegno dell’ intera comunità di Decimoputzu".

"Ora più che mai dobbiamo continuare ad essere responsabili, cauti e ligi alle regole e non dobbiamo assolutamente sentirci immuni. Domani - conclude - comunicherò eventuali provvedimenti precauzionali che sto prendendo in considerazione in queste ore".