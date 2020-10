Sanluri. Diffonde via WhatsApp le foto della ex nuda

Per i Carabinieri “chiaro intento di distruggere l’immagine di lei”

Di: Redazione Sardegna Live

È accaduto a Sanluri qualche tempo fa, ma l’episodio è stato denunciato ai Carabinieri solo nella giornata di ieri.

La vittima è una 28enne: ha scoperto che l’ex fidanzato di 43 anni, cagliaritano, stava diffondendo via WhatsApp le sue foto in cui era nuda e di cui era ancora in possesso. Per gli investigatori con il chiaro intento di distruggere l’immagine di lei.

I Carabinieri sottolineano anche che le immagini che circolano sul web molto difficilmente potranno essere cancellate del tutto. Voleranno di social in social, secondo percorsi imprevedibili, lasciando infinite tracce che sarà impossibile ricostruire. Il danno può essere davvero enorme. Soltanto il tempo potrà seppellire tale materiale digitale con tanto altro, ma ci vorranno degli anni. Intanto, i militari hanno sequestrato il telefonino dell’uomo che verrà sottoposto a perizia.

"Solo lui, fanno sapere i Carabinieri, possedeva quelle immagini e da lui sono certamente partite ma, valutare a quante persone le abbia trasmesse e con quali commenti, può dare una misura della sua volontà di danneggiare la ragazza che, da parte sua, è comprensibilmente affranta dal gesto poco nobile del suo ex e dai danni che ne stanno derivando. Per questa vendetta postuma, lui ora rischia una pesante condanna e il suo prestigio da incensurato non potrà che esserne ridimensionato”.