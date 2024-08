Traffico: domani weekend da bollino nero

L'allerta di Anas: "Grandi partenze per la chiusura delle aziende"

Di: Redazione Sardegna Live

Quello che inizierà domani, sabato 10 agosto, sarà il weekend più trafficato di tutta la stagione. Come annunciato da Anas, sulla rete stradale nazionale è atteso un traffico di veicoli in costante aumento viste le partenze legate alla chiusura della maggior parte delle attività del Paese nella settimana di Ferragosto.

Viabilità Italia prevede bollino nero specialmente per la mattinata di domani, sabato 10 agosto, e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto.

Gli itinerari interessati saranno particolarmente quelli in direzione sud e le principali arterie verso le località di villeggiatura come le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, oltre alle strade in uscita dai centri urbani.

Si prevede flusso di traffico in prossimità dei centri urbani soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica.