L'ospedale Marino di Alghero verrà adibito a struttura Covid

La protesta dell'opposizione: "Dove vanno a farsi curare gli algheresi e i cittadini del nostro distretto?"

Di: Giammaria Lavena

Anche ad Alghero le strutture sanitarie si stanno attrezzando per fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'ospedale Marino è stato infatti convertito a struttura Covid. Lo dispone una circolare firmata oggi dal direttore generale dell'assessorato regionale della Sanità, Marcello Tidore, che in poche righe comunica la decisione ai vertici sanitari locali.



"Considerata la costante crescita dei contagi - spiega l'assessore -, si ritiene indispensabile disporre fin da ora l'attivazione presso l'ospedale Marino di Alghero dei post letto di degenza ordinaria".



I letti che dovranno essere messi a disposizione dei pazienti positivi al coronavirus sono 47: due a Oculistica, 28 a Ortopedia e traumatologia, 17 a Recupero e riabilitazione funzionale. "Qualora non fossero già utilizzabili - riferisce ancora l'esponente della giunta - si invita con assoluta urgenza all'allestimento dei posti letto indicati e a individuare il personale da dedicare alla gestione degli stessi al fine di garantirne l'immediata disponibilità per i pazienti Covid che necessitano di ospedalizzazione".



Per rendere disponibili i posti letto richiesti, si è subito iniziato il trasferimento del reparto di Ortopedia dal "Regina Margherita" al terzo piano dell'ospedale civile. Una soluzione particolarmente criticata dai consiglieri comunali di opposizione Mario Bruno, Esposito, Sartore, Cacciotto, Piras, Pirisi e Di Nolfo: "Altro che robotica. Altro che trasferimento all'Università. L'ospedale Marino di Alghero con decorrenza immediata, fuori da ogni logica di programmazione, diventa ospedale Covid", protestano.

"Si convochi subito un Consiglio comunale straordinario e in presenza, con tutte le misure di sicurezza. Dove vanno a farsi curare gli algheresi e i cittadini del nostro distretto? Dopo la decisione di aprire una terapia intensiva covid al Civile, in emergenza, senza anestesisti e rianimatori in numero sufficiente, senza condizioni di sicurezza, ora si punta al Marino, fuori da ogni pianificazione e da ogni condivisione. Ciò - concludono - è semplicemente inaccettabile e vogliamo subito chiarezza".