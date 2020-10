Samassi. Tzia Assunta Montis compie 100 anni. Il sindaco: "Per tutti noi motivo d’orgoglio e di speranza"

Il primo cittadino promette: “La festa è solo rinviata"

Di: Redazione Sardegna Live

“Oggi festeggiamo i 100 anni di tzia Assunta Montis, splendida rappresentante della forza e della longevità delle donne samassesi”.

Sono le parole del sindaco di Samassi Enrico Pusceddu che con rammarico ha aggiunto: “Purtroppo, l’emergenza in corso non ci consente di festeggiarla come vorremmo e come meriterebbe”.

Ma al telefono il primo cittadino ha promesso alla bella signora che “la festa è solo rinviata e che il traguardo da lei raggiunto è per tutti noi motivo d’orgoglio e di speranza per un futuro migliore, ancor più nel periodo in cui viviamo”.

“Atrus annus”, le ha augurato Pusceddu insieme a tutta la comunità di Samassi.

Foto tratta dal profilo Fb del sindaco