Alghero, 47 i positivi, anche un ospite del Centro Anziani di Fertilia

Stasera inizieranno i tamponi a tappeto per ospiti e personale

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 47 i positivi in città, tra i quali un ospite del Centro Anziani di Fertilia. I soggetti posti in sorveglianza attiva sono 24. È questo il report dell’Ats comunicato al Sindaco di Alghero in data odierna.

“L’anziano è in buone condizioni, è stato subito isolato già da prima che si riscontrasse la positività. È stato posto in essere il protocollo previsto, con l’isolamento nelle stanze dedicate ad eventuali casi di positività. Stasera inizieranno i tamponi a tappeto per ospiti e personale. Anche questo caso che rientrava tra le possibilità che si potesse verificare si sta gestendo secondo i protocolli di sicurezza”, ha detto il sindaco Mario Conoci.

Nel frattempo, proseguono i lavori in Terapia Intensiva. “Abbiamo chiesto che venga garantito il personale medico e infermieristico per far funzionare appieno il reparto – ha sottolineato il primo cittadino. E abbiamo chiesto d’altra parte, che venga garantita anche la massima sicurezza per il resto del presidio, con percorsi che consentano agli altri reparti di operare nella massima tranquillità, senza sospendere le attività”.