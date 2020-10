Nuoro: Radio Barbagia dona migliaia di mascherine e camici al San Francesco

Tramite l'iniziativa di Radio Barbagia, supportata dalla catena di supermercati Conad, e alla quale hanno aderito centinaia di cittadini, già nella scorsa primavera erano stati forniti 35 caschi protettivi

Di: Giammaria Lavena

In questi giorni Radio Barbagia, a completamento della campagna avviata la scorsa primavera, sta consegnando ai reparti dell'ospedale San Francesco di Nuoro, in prima fila in questa seconda ondata della pandemia, migliaia di dispositivi di protezione per medici e operatori sanitari.

L'iniziativa, con sottoscrizione fondi, aveva già portato, grazie all'adesione della catena di supermercati della Conad, a una prima consegna di 35 caschi di ultima generazione, finalizzati a proteggere chi opera negli ambienti più a rischio contagio.

Grazie all'adesione di centinaia di cittadini, dai bambini di alcuni classi elementari a persone residenti all'estero, fino al sindacato Cisl e alle commesse di alcuni supermercati, passando per la comunità cinese a diverse società sportive, l'iniziativa promossa da Radio Barbagia e sostenuta dall'Ordine provinciale dei medici e dall'Ordine provinciale degli infermieri della provincia di Nuoro, ha permesso l'acquisto di altro materiale, che viene ora consegnato ai vari reparti.

Si tratta, nello specifico, di oltre 15 mila mascherine (certificate e fabbricate in Sardegna, a Macomer, dalla MFB mask), 1560 camici rinforzati, 820 cappucci con filtro lents Uber e di un ulteriore casco che va ad aggiungersi ai 35 già donati in primavera. Sempre qualche mese fa erano state donate migliaia di tute di biocontenimento.