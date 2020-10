Studenti in protesta contro la calca sui bus

"Non siamo al sicuro". Sciopero in molte scuole della Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Decine di studenti in piazza a Cagliari per protestare contro il sovraffollamento sugli autobus. La protesta, andata in scena stamane, ha mandato il traffico in tilt in via Roma. I manifestanti hanno fermato la corsa proprio dei mezzi Arst e Ctm che di solito trasportano i ragazzi negli istituti scolastici.

A niente sono valse le rassicurazioni delle aziende che si occupano di trasporti: "i ragazzi - spiegano - continuano a considerare senza logica il fatto che si debbano, giustamente, rispettare regole e distanze a scuola ma non sui mezzi di trasporto".

Tanti gli striscioni realizzati per l'occasione. "Non siamo in sicurezza", recita uno di questi. Gli studenti in corteo si sono diretti verso il Bastione attraversando le strade cittadine. Centinaia di ragazzi delle superiori sono rimasti a casa dopo essersi consultati sui gruppi Whatsapp già da ieri. Iniziative analoghe hanno riguardato altre città dell'Isola.