Focolaio Covid fra gli studenti, chiude il liceo artistico

Riunione urgente con il sindaco e i dirigenti scolastici

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso di un incontro tenutosi stamane nella sede della Provincia di Oristano, si è discusso della riduzione delle lezioni in presenza negli istituti scolastici superiori cittadini del 30-40%. Al meeting hanno preso parte i dirigenti scolastici, il sindaco Andrea Lutzu e l'assessore comunale alla pubblica istruzione Massimiliano Sanna.

"Si arriva a questa decisione non a cuor leggero e dopo che questa mattina abbiamo appreso dalla ASSL la decisione di chiudere il Liceo Artistico per la presenza di numerosi casi positivi al Covid-19 - spiega il sindaco -. I dirigenti, ciascuno nell'ambito della rispettiva autonomia, nei prossimi giorni stabiliranno le modalità della riduzione delle lezioni in presenza e quelle della didattica a distanza".

"La situazione del trasporto scolastico è critica e tutti i dirigenti hanno sottolineato questa criticità - aggiunge Lutzu -. Il sistema è al collasso e non è più possibile esporre migliaia di studenti, e insieme a loro le famiglie e tutte le persone collegate, al pericolo del contagio a bordo degli autobus del trasporto pubblico. Occorre trovare soluzioni alternative che consentano ingressi scaglionati, ma questo può essere possibile solo se il sistema del trasporto pubblico dai paesi della provincia saprà adeguarsi a questa esigenza".