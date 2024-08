Fine settimana più caldo dell'anno con punte di 43° in Sardegna

Secondo l’esperto, il caldo intenso resisterà per almeno un’altra settimana

Di: Redazione Sardegna Live

Quello che ci aspetta sarà il weekend più caldo del 2024, con punte di 43 gradi al Sud e di 40 al Nord. E l'alta pressione dovrebbe 'resistere' almeno un'altra settimana, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it'.

"Le temperature - spiega l'esperto - saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend più caldo del 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud. soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori, saliremo di nuovo a 42-43°C come in Libia e Tunisia".

Intanto, nelle prossime ore, secondo l'esperto, "il termometro salirà fino a 36°C a Roma, Terni e Foggia, 35°C saranno raggiunti anche a Modena, Firenze e Mantova. Sarà solo l'inizio di una nuova ondata di calore che insisterà sul nostro Paese almeno fino all'inizio della prossima settimana".

Sole protagonista ma non mancherà ancora qualche forte temporale di calore, per quanto molto isolato ed essenzialmente su Alpi e Appennino. Questo dovuto alle correnti umide di provenienza atlantica in quota, le quali favoriranno l'innesco di fenomeni temporaleschi che risulteranno molto localizzati, ma talora particolarmente intensi, associati a grandine, violenti quanto improvvisi colpi di vento e nubifragi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per domani, mercoledì 7 agosto: cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali associati a possibili isolate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli, temperature stazionarie o in lieve aumento, venti deboli a regime di brezza. Calmi nelle ore notturne, mari poco mossi.

Previsioni per giovedì 8 agosto: cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali, temperature: in ulteriore lieve aumento, venti deboli a regime di brezza. Calmi nelle ore notturne, mari poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi: Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie venerdì, mentre potrebbero subire un lieve calo il giorno dopo. I venti soffieranno prevalentemente a regime di brezza con componente occidentale nel corso di venerdì; calma nelle ore notturne. I mari saranno poco mossi.