Palio di Fonni, ecco i biglietti vincenti della lotteria

Il montepremi della lotteria era di 6mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Anche quest’anno erano ricchi i premi per la lotteria promossa dalla Società Ippica Fonnese in abbinamento alla 38esima edizione del Palio di Fonni, andato in scena domenica scorsa al galoppatoio San Cristoforo e che ha visto trionfare Gianluca Fais su Il Poeta (scuderia Monni di Orune).

Il montepremi della lotteria era di 6mila euro, con il primo premio andato al biglietto numero 10330. Ecco tutti i biglietti vincenti: