In casa con un chilo di marijuana: denunciato dai Carabinieri

I militari hanno anche rinvenuto, all’interno dell’abitazione dell’uomo, un bilancino di precisione

Di: Alessandro Congia

Ieri sera a Guasila, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, di un 41enne del posto, nato a Cagliari ma residente a Guasila, disoccupato, gravato da precedenti specifiche denunce per questioni di droga.

I carabinieri hanno individuato l’uomo per le vie del centro a Guasila, in un atteggiamento che è apparso loro sospetto, essendo tra l’altro questi una loro vecchia conoscenza, lo hanno quindi raggiunto e sottoposto a controllo d’iniziativa, perquisendolo, per poi estendere gli accertamenti alla sua abitazione ove hanno rinvenuto circa 1 Kg di marijuana in infiorescenze essiccate, risultate autoprodotte; alcuni semi di cannabis indica e un bilancino di precisione.

Il materiale sequestrato è stato repertato, impacchettato, assunto in carico e custodito presso il Comando Arma procedente in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo ha spontaneamente ammesso di coltivare in proprio la sostanza e che quanto rinvenuto era destinato all’uso personale che ne farà nella prossima stagione fredda. In relazione a tali dichiarazioni sarà anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.