Lockdown Regione: Solinas gode dell'appoggio di governo e opposizione

E' ormai questione di ore per l'applicazione delle restrizioni volte e contrastare l'incremento dei contagi nell'Isola. Verranno probabilmente adottate dopo le elezioni comunali del 25 e 26 ottobre, in accordo col governo Conte

Di: Giammaria Lavena

Le imminenti restrizioni che il governatore Solinas si appresta ad adottare, per contrastare l'incremento dei contagi nell'Isola, godono del massimo appoggio da parte del governo Conte, ma anche delle opposizioni in Regione.

Provvedimenti mirati e concordati con il Comitato tecnico scientifico che - fa sapere l'Ansa - arriveranno comunque solo dopo le elezioni comunali in programma il 25 e il 26 ottobre in 156 Comuni dell'Isola, e che dunque si terranno regolarmente. In ogni caso, per quanto rigide, le nuove regole non prevederanno situazioni di lockdown totale.

Per domani alle 11, Solinas ha convocato un vertice con il Comitato tecnico scientifico, al quale prenderanno parte anche i presidenti dei gruppi di maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. Nel frattempo, sempre secondo quanto riferito dall'Ansa, è costante il confronto con il Governo.