Arriva il weekend più caldo dell'anno, picchi di 43 gradi al Sud

iLMeteo.it: "L'alta pressione durerà per almeno altri sette giorni"

Di: Redazione Sardegna Live

Picchi di caldo fino ai 43 °C al sud, 40 al nord. Il prossimo sarà probabilmente il weekend il più caldo dell'anno. L'alta pressione di origine subtropicale non abbandonerà il Paese per i prossimi 7 giorni.

"Le temperature - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it' come riportato da Ansa - saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend più caldo del 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud (soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori) saliremo di nuovo a 42-43°C come in Libia e Tunisia".

Nelle prossime ore, secondo l'esperto, "il termometro salirà fino a 36°C a Roma, Terni e Foggia, 35°C saranno raggiunti anche a Modena, Firenze e Mantova. Sarà solo l'inizio di una nuova ondata di calore che insisterà sul nostro Paese almeno fino all'inizio della prossima settimana".

Le massime saliranno fino a 37°C a Terni, 36°C a Ferrara e Roma, fino a 35°C anche a Bolzano e Bologna. Ma sarà soprattutto da venerdì che il livello del termometro salirà.