Buddusò: altri sei contagi da Covid-19

Salgono ancora i contagi nel paese. Satta: "Abbiamo abbassato la guardia"

Di: Giammaria Lavena, foto Facebook Giovanni Antonio Satta

Ancora sei contagi da coronavirus a Buddusò. Lo ha fatto sapere in questi minuti il sindaco Giovanni Antonio Satta, tramite un comunicato ai cittadini sul suo profilo Facebook.

"In data odierna l'Ats ha inviato il flusso informativo relativo al territorio di Buddusò - riferisce il primo cittadino - da cui risultano i nomi di ulteriori sei cittadini positivi al corona virus e due cittadini in isolamento domiciliare. I pazienti sono in carico all'azienda sanitaria locale. Il servizio sanitario e l'Ente locale stanno adottando tutti i protocolli di sicurezza necessari alla salvaguardia della salute e ad evitare la diffusione della malattia".

"Una buona notizia riguarda alcuni concittadini risultati positivi nei mesi scorsi - fa sapere ancora -, i quali si sono negativizzati e stanno pian piano riprendendo la propria quotidianità. Come potete constatare di persona, i numeri di oggi non sono rassicuranti ed è per questa ragione che raccomando ancora una volta a coloro che presentano sintomi potenzialmente riconducibili al corona virus, di non recarsi di persona al pronto soccorso o presso altre strutture sanitarie, bensì a contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia o il 118".

"La progressione della curva dei contagi sta registrando purtroppo un forte incremento perché, sottovalutando la portata del fenomeno, abbiamo abbassato al guardia - dice Satta -. Ribadisco - conclude - il consiglio che in questi lunghi mesi ho ripetuto più volte circa il rispetto delle poche, semplici regole, per il contrasto al Covid-19".