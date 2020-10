Abbiadori (Arzachena): positività fra il personale, chiude una scuola

La disposizione in via precauzionale del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda. Nel Comune si contano in totale 46 contagi

Di: Giammaria Lavena

Ad Abbiadori, frazione di Arzachena, la scuola primaria è stata chiusa causa Covid. Lo stop alle lezioni è stato disposto in via precauzionale dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.

La decisione dopo che è stato riscontrato un caso positivo fra il personale e due classi dell'istituto sono state messe in quarantena. La data di riapertura sarà programmata in base alla evoluzione dell'epidemia, e all'esito dei tamponi su personale e studenti.

Gli ultimi dati ufficiali trasmessi dall'Ats al Comune sono aggiornati al 19 ottobre, dove vengono conteggiate 46 persone positive al virus.