Incassa vincite online ma percepisce il reddito di cittadinanza: denunciata

La scoperta delle Fiamme Gialle

Di: Redazione Sardegna Live

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sanluri hanno individuato una cittadina del comune di Guasila che ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare che la donna aveva presentato una dichiarazione sostitutiva unica (il documento con il quale si autocertifica la propria situazione reddituale) nella quale non aveva indicato proventi derivanti da vincite ottenute al gioco online per quasi 41.000 euro. L'importo l'avrebbe posta in una situazione economica al di fuori dei limiti imposti per la concessione del reddito di cittadinanza.

L’indebita percettrice è stata segnalata sia alla Procura di Cagliari che all’I.N.P.S. per la revoca del beneficio e per la restituzione dell’intera somma pari a 15.204 euro.