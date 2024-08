Muravera. L’8 agosto c’è “Maskaras”: ecco i protagonisti

In programma il Carnevale tradizionale della Sardegna, con l’immancabile e tanto attesa sfilata delle maschere tradizionali sarde. Diretta su Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Conto alla rovescia per la 19^ edizione di “Maskaras”: il prossimo 8 agosto, a partire dalle 22, Muravera ospiterà il Carnevale tradizionale della Sardegna, con l’immancabile e tanto attesa sfilata delle maschere tradizionali sarde.

L’evento, organizzato dal Comune, con il sostegno della Regione, l’assessorato al Turismo, con la collaborazione della Pro loco “Murera” e “Muravera Welcome”, si inserisce all’interno del ricchissimo cartellone degli eventi estivi 2024.

Ecco i protagonisti: Y Mamutzones de Samugheo, Boes e Merdules di Ottana, Urthos e Buttudos di Fonni, Is Scruzzonis di Siurgus Donigala, Bois Fui Janna Morti di Escalaplano, il Gruppo Folk Muraverese di Muravera, la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Muravera, il Gruppo Folk “Pro loco” di Samugheo, il Gruppo Folk “Città di Quarto 1928” di Quartu Sant’Elena, il Gruppo Folk Arcidanese di San Nicolo’ D’Arcidano. Quindi i balli in piazza con i Dilliriana. Presenterà l’appuntamento Giuliano Marongiu.

“L’idea di affiancare alle maschere in sfilata anche delle formazioni folkloriche che durante il percorso e al termine con le esibizioni in Piazza Europa, può considerarsi un valore aggiunto del programma che trova nelle maschere tradizionali la sua forza di base: il patrimonio vestimentario, i gioielli dell’artigianato orafo locale, i suoni e le danze possono costituire per le migliaia di visitatori e turisti che affollano Muravera in questa circostanza, una più ampia visione della Sardegna, della sua cultura e della sua bellezza, segnando un passaggio di crescita significativo di un evento che da quasi vent’anni ha un forte richiamo e effetti positivi anche di natura economica nel territorio” commenta Giuliano Marongiu.