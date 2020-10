Tre nuovi contagi a Sarroch

Il comunicato del sindaco

Di: Redazione Sardegna Live

tre nuovi casi di coronavirus si sono riscontrati a Sarroch. A darne notizia è il sindaco Salvatore Mattana, che scrive su Facebook: "L'ATS Sardegna ci ha comunicato che tre nostri concittadini sono risultati positivi al coronavirus. Il Servizio di Igiene Pubblica ha già attivato le procedure sanitarie per verificare la rete dei contatti con le persone al fine di contenere la trasmissione del virus. I nostri concittadini, che ho sentito personalmente, sono in buono stato di salute e sono in autoisolamento nella loro abitazione da alcuni giorni".

"Vi invito ancora ad adottare comportamenti prudenti e responsabili nel rispetto delle principali prescrizioni - prosegue Mattana -. Vi chiedo, in questa fase delicata, la massima collaborazione e di essere responsabili, come avete sempre dimostrato di essere, per prevenire ulteriori situazioni di rischio per la nostra comunità".

"Infine, voglio esprimere ai nostri concittadini, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità gli auguri di pronta guarigione".