Tre lavoratori in nero per raccogliere carciofi, multato

Carabinieri e ispettorato del lavoro in azione: nei guai il titolare di una azienda agricola nel Cagliaritano

Di: Redazione Sardegna Live

Il titolare di un'azienda agricola di Masainas è finito nei guai nei giorni scorsi dopo essere stato sorpreso con tre operai che lavoravano in nero nei suoi campi.

La sua azienda, dove si coltivano carciofi, è stata controllata nei giorni scorsi dai carabinieri impegnati, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, in un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del caporalato.

I militari, in quell'occasione, avrebbero identificato tre lavoratori in nero senza contratto e senza assicurazione Inail e per il titolare sono quindi scattate le multe. A nulla è valsa la giustificazione dell'imprenditore, che ha sostenuto che i tre uomini all'opera nei suoi campi fossero amici di famiglia.