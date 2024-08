Maggetti medaglia d'oro. L'entusiasmo della sindaca di Maracalagonis

Di: Redazione Sardegna Live

C'è grande entusiasmo in Sardegna per la medaglia d'oro conquistata dalla windsurfista Marta Maggetti alle Olimpiadi di Parigi. Un entusiasmo che contagia anche la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, la quale ricorda come l'atleta ora residente a Cagliari sia però cresciuta nel comune dell'hinterland.

"Con mamma Betty e papà Sandro, Marta, campionessa olimpica oggi residente a Cagliari, ha vissuto a Maracalagonis dall’età di un anno fino al 2020", ricorda orgogliosa la prima cittadina.

"Sempre attiva nello sport, spinta da papà Sandro allenatore di Mara 2000 Basket nella scuola di basket di Chicca Corona. Marta ha quindi respirato fin da bambina l’aria sportiva già in famiglia e ha poi raggiunto il traguardo della Guardia di Finanza, proprio nella sezione sportiva, e ha deciso di trasferirsi a Cagliari proprio per essere a fianco alla palestra che la ha formata ed essere allenata con successo per poter raggiungere questo brillante risultato".

"Mamma Betty e papà Sandro, emozionantissimi, sono di rientro da Parigi e, vista la dedica di Marta a Gigi Riva, non potevo che invitarla ufficialmente come madrina del prossimo evento in fase di organizzazione proprio nel piazzale dedicato a Gigi Riva, piazzale che è il punto di incontro di accesso a diversi sport e dove proprio le Fiamme Gialle allenano presso il Palazzetto dello sport di Maracalagonis. Lì potremo festeggiare Marta per averci reso orgogliosi e lì, a fine agosto, avranno inizio i lavori della piscina e di tutti gli spazi annessi per un valore di 4 milioni di euro. Per l'occasione premieremo anche tutti coloro che si sono distinti nelle varie discipline a livello nazionale e regionale".

"Marta Maggetti orgoglio marese - conclude Francesca Fadda -. Augurissimi di cuore da tutta la tua comunità perché tu possa essere un esempio anche per i nostri figli".