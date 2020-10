Furto di alcolici al Super Pan di piazza Unione Sarda: due persone nei guai

La guardia giurata ha allertato il 113, gli agenti hanno ammanettato due cittadini extracomunitari accompagnandoli in Questura

Di: Alessandro Congia

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, al Super Pan di piazza Unione Sarda, a Cagliari: due cittadini extracomunitari sono finiti in manette e accompagnati in Questura da due equipaggi delle Volanti, che poco dopo le 14 erano state allertate da una telefonata di un vigilantes che aveva assistito al taccheggio.

Due soggetti, di nazionalità magrebina, sono entrati nel punto vendita con due zaini alle spalle e i loro movimenti non sono passati inosservati alla guardia giurata della società Tiger Vigilanza, che ha seguito le loro mosse. Gli extracomunitari, armati di lunghe forbici, hanno spaccato le placche antifurto di alcune bottiglie di alcolici e le hanno nascoste poi all’interno delle due borse allontanandosi velocemente verso le barriere delle casse senza pagare la merce.

In pochi minuti, i poliziotti sono arrivati al Super Pan e hanno fermato i due giovani: addosso, le bottiglie (circa 90 euro di merce), restituite al gerente del market, mentre i due fermati sono stati ammanettati e accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito.

(Nella foto, la merce recuperata)