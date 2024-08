Imbarcazione in fiamme a Teulada affonda davanti al porticciolo

Da capire cosa abbia fatto scattare il rogo

Di: Redazione Sardegna Live

Un'imbarcazione lunga 17 metri è affondata questa mattina davanti al porto di Teulada, a causa di un incendio. La barca a vela, di proprietà di un italiano ma registrata in Inghilterra, era ormeggiata al porticciolo.

Per cause non accertate è divampato il rogo. Gli ormeggiatori sono subito intervenuti e, per evitare che le fiamme si propagassero alle altre imbarcazioni, l'hanno trasportata fuori dal porto con due gommoni. S

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto. Nonostante i tentativi di arginare le fiamme da parte dei vigili del fuoco, l'imbarcazione è affondata. Fortunatamente non si registrano problemi di inquinamento.

Adesso quello che resta della barca a vela dovrà essere rimosso dal proprietario.