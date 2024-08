Palio di Fonni al cardiopalma: vince la 38^ edizione Gianluca Fais su Il Poeta

La classifica. Il presidente della Società Ippica Fonnese: “Siamo contenti e soddisfatti, la gara è stata bellissima"

Di: Cristina Tangianu

“Era da diversi anni che non vincevo e farlo qui, a Fonni, fa davvero un effetto strano. Sono felicissimo per il cavallo, per il proprietario e per l’allenatore”. Non trattiene l’emozione Gianluca Fais quando viene chiamato sul palco per ricevere il merito premio. È lui il vincitore del 38^ Palio di Fonni, andato in scena ieri pomeriggio, domenica 4 agosto, al galoppatoio San Cristoforo.

Fais aveva una grande responsabilità: sostituire in groppa a Il poeta Giuseppe Piccinnu, infortunatosi la scorsa settimana. “È come se avessi vinto io. Su Gianluca non avevo nessun dubbio”, le parole di Piccinnu. “Ho sentito questa responsabilità, ma sapevo che il cavallo era stato preparato bene e ho detto subito di sì”. Tra gli applausi e i complimenti dei presenti, Fais ha alzato lo splendido trofeo realizzato dall'artista Gianluca Cugusi.

“Siamo contenti e soddisfatti, la gara è stata bellissima, grandissimo il riscontro da parte del pubblico, migliaia le persone collegate in diretta”, il commento di Franco Masuri, presidente della Società Ippica Fonnese, ideatrice e organizzatrice della manifestazione.

I numeri non mentano: il Palio di Fonni è uno degli appuntamenti equestri più attesi in Sardegna e non solo. Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro e all’impegno costante e incondizionato della Società Ippica Fonnese.

Durante questa edizione, gli stessi organizzatori hanno consegnato un premio alla carriera a Biagio Murgia, vincitore di 7 Pali di Fonni (la prima nel 1997 e l'ultima nel 2017) e rafforzato l'amicizia con il Comune di Fucecchio (Toscana). 

Questa la classifica finale del 38^ Palio di Fonni

1 Per Orune Gianluca Fais su Il Poeta (scuderia Monni di Orune);

2 Per Desulo Giovanni Puddu su Il Professore (scuderia Paolo Guspini);

3 Per Bultei Francesco Caria su Costerinu (scuderia 4 Amici di Bono);

4 Per Fonni Luca Masuri su Io ci provo (scuderia Masuri di Fonni);

5 Per Austis Walter Pusceddu su Terminator (scuderia Sa Cumpanzia Austis Orune);

6 Per Burgos Gavino Sanna su Lupin (scuderia San Leonardo;

7 Per Asti Silvano Mulas su Magaluf (scuderia Sa Mandra di Alghero);

8) Per Assemini Marcello Pinna su Gerry (scuderia 2 Amici di Fonni).

