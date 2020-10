Stretta sui controlli anti-Covid della Polizia di Stato in città

Il bilancio delle attività di controllo della Questura di Nuoro

Di: Alessandro Congia

L’ulteriore intensificazione dei controlli disposti nella serata di ieri dal Questore di Nuoro, Massimo Alberto Colucci, in linea con gli indirizzi delineati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Nuoro, Dr. Luca Rotondi, volti a verificare il rispetto delle norme emanate per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, attraverso un impiego coordinato del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza delle altre Forze di Polizia, hanno determinato l’irrogazione di 34 sanzioni per la violazione del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, integrato e modificato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 20

In particolare, 4 sanzioni hanno riguardato esercizi pubblici che avevano omesso di esporre all’ingresso del locale un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse all’interno degli stessi, ai sensi dell’art. 1 comma 6 lett. ee) del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, integrato e modificato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020. Le altre sanzioni, elevate ai sensi dell’art. 1, c. 1 del medesimo decreto, hanno riguardato il mancato utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (uso della mascherina) anche da parte di alcuni baristi, il mancato rispetto della distanza interpersonale di 1 metro e la consumazione di bevande in pubblici esercizi dopo le ore 18:00 senza sedersi al tavolo.

Nel corso del servizio sono stati effettuati anche numerosi posti di controllo in vari punti della città e sono state controllate 85 persone, 25 autoveicoli, e 14 esercizi pubblici.