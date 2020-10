Atti sessuali con un minorenne, pensionato finisce ai domiciliari

Si tratta di un 62enne, arrestato dai Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione “San Bartolomeo”, in esecuzione di un ordine per la carcerazione con prosecuzione della detenzione in regime di arresti domiciliari, hanno tratto in arresto: un 62enne nato a Oschiri ma residente a Cagliari, pensionato, con precedenti denunce a carico.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di atti sessuali con minorenne (art.609 quater c.p), commesso a Cagliari il 24 gennaio 2018, dovrà espiare la pena residua di anni 1, mesi 9, giorni 25 di reclusione.

L’arrestato è stato rintracciato in città, condotto in caserma, dove gli è stato notificato il provvedimento ormai esecutivo e, al termine della redazione dei verbali di quanto compiuto, su disposizione della Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la propria abitazione.