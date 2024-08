Achille Lauro infuoca lo stadio "Monteponi" a Iglesias

Biglietti sold out in poche ore, il vice sindaco Francesco Melis: “Iglesias da record”

Di: Alessandra Leo, foto Facebook Comune di Iglesias

“Iglesias da record, grazie a tutti”, il vice sindaco di Iglesias, Francesco Melis, riassume così la serata di ieri, sabato 3 agosto, raccontando il super concerto di Achille Lauro.

La città sulcitana è stata una delle tappe del tour nazionale del cantante 34enne, per la gioia della comunità e dei tantissimi visitatori, considerato che i biglietti sono andati sold out in poche ore.

Persone di diverse età, ma soprattutto tantissimi giovani e giovanissimi, hanno cantato a squarciagola assieme all’artista che ha letteralmente infiammato lo stadio Monteponi.

“Iglesias è ufficialmente la meta turistica ambita anche da tanti giovani in tutta Italia – ha detto il primo cittadino, Mauro Usai – Siamo pronti a scrivere un nuovo pezzo di storia del Sulcis Iglesiente”, riferendosi anche alla moltitudine di concerti che l'Amministrazione comunale ha organizzato negli ultimi anni. Solo nell'ultimo mese, si sono esibiti artisti come Max Gazzè, Francesco Gabbani, Fiordaliso, e negli ultimi anni Mahmood, Ghali e Grignani.