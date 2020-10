Furto di cellulare al Jumbo Trony, donna 40enne rintracciata dai Carabinieri

E’ durato tutto una decina di minuti, fondamentale anche l’analisi dei filmati delle telecamere

Di: Alessandro Congia

E’ stata rintracciata ed assicurata alla giustizia la donna che nella tarda mattinata dello scorso 24 settembre ha effettuato il furto di apparecchi elettronici presso il Jumbo Trony di San Sperate.

Si tratta di una 40enne dal profilo insospettabile che dopo essere entrata nel negozio si è aggirata per alcuni muniti tra i vari reparti per poi soffermarsi nei pressi degli scaffali che espongono gli accessori per la telefonia, custoditi all’interno di blister di plastica appositamente installati per evitare di essere aperti. La donna, nel giro di poco tempo è riuscita dapprima a danneggiarli e poi ad estrapolare la merce in essi contenuti del valore di oltre 100 euro.

Il disegno criminoso è poi proseguito con l’occultamento dei beni nella borsa che indossava e dalla quale non si è mai separata. Ha infine concluso oltrepassando indifferente la barriera casse senza ovviamente pagare alcun prodotto. Ha eluso i controlli e ha fatto perdere le proprie tracce dandosi a precipitosa fuga con l’auto che utilizzava.

Il tutto è durato una decina di minuti. Quello che poteva sembrare l’ennesimo furto al centro commerciale passato impunito per mancanza di sussistenti prove, si è poi concluso, grazie alle indagini dei Carabinieri di San Sperate, con l’identificazione dell’autrice del reato.

I militari hanno analizzato dettagliatamente tutti i contorni della vicenda mettendosi alla scrupolosa ricerca delle tracce ed eventuali errori fatti nel corso dell’azione delittuosa; partendo dalla visione dei filmati delle telecamere che hanno ripreso chiaramente e per intero tutte le scene, sono risaliti all’autovettura con la quale la malvivente si è data alla fuga e sono riusciti a raccogliere indizi inconfutabili utili ad identificare l’autrice del gesto.