Carovana di ambulanze davanti al Santissima Trinità

Le immagini da Cagliari. I volontari: "Le attese durano ore. Così è massacrante, servono nuovi spazi"

Di: Redazione Sardegna Live

Una lunga, interminabile carovana di ambulanze. Il piazzale antistante al pronto soccorso dell'ospedale Santissima trinità di Cagliari non riesce a contenerle tutte. Alcuni mezzi sono costretti a fermarsi fuori, in via Is Mirrionis. L'attesa sarà lunga. Si farà notte per i tanti operatori in campo. Si farà notte per i pazienti che attendono di conoscere la propria condizione.

Le immagini di un volontario fotografano uno scenario che pensavamo ormai passato. Una nuova odissea si profila all'orizzonte.

"Dentro il pronto soccorso - racconta - ci sono almeno settanta pazienti ammassati. Non c’è un posto libero. Hanno tutti i sintomi del Covid e per la maggioranza di loro l'esito dei tamponi rischia di essere positivo".

Oltre 15 le ambulanze in attesa di lasciare i malati alle cure di medici e infermieri. "Diverse sono in strada, non c'è più posto qua". Una situazione complicatasi progressivamente. "Oggi è la giornata più difficile", spiega il volontario. Ha iniziato il turno alle 14, terminerà a mezzanotte. Racconta. "Alcuni colleghi erano qui da ieri alle 22.30, sono appena andati via".

"Se non si individueranno nuovi spazi - è il commento - la situazione rischia di divenire insostenibile".