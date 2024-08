Carabinieri con i pensionati di Calangianus per il ritiro della pensione

I Carabinieri accompagnano i pensionati di Calangianus nella sede delle poste di Luras per il ritiro della pensione mensile

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della compagnia di Tempio Pausania hanno implementato un servizio di vigilanza e scorta per il servizio navetta organizzato dal Comune di Calangianus che accompagna gli anziani alla sede delle poste di Luras per il ritiro della pensione mensile a seguito della temporanea chiusura dell'ufficio postale di riferimento per lavori di manutenzione straordinaria ed efficientimento. Questo recente servizio " è stato accolto con entusiasmo e gratitudine da parte dei pensionati, che si sentono protetti e sicuri grazie alla presenza costante delle Forze dell'ordine ", si legge nel comunicato dei militari dell'Arma.

La mattina del ritiro della pensione la navetta parte dalla piazza principale di Calangianus con a bordo un gruppo di anziani. I Carabinieri accompagnano il mezzo per tutto il tragitto fino a Luras, monitorando attentamente ogni movimento per garantire che tutto si svolga senza intoppi.

Durante l'ultima operazione di servizio, oltre alla consueta attività di vigilanza, i Carabinieri hanno distribuito una brochure informativa dedicata al contrasto e alla prevenzione del fenomeno delle truffe agli anziani. Questa iniziativa, che fa parte di una più ampia campagna di sensibilizzazione, è stata ideata per fornire consigli pratici su come difendersi dai raggiri più comuni. Il Comandante della stazione di Calangianus maresciallo capo Marco Piana ha illustrato personalmente i contenuti della brochure, soffermandosi sulle tipologie di tartufo più diffuse. Tra queste, ha evidenziato la figura del falso Carabiniere e il falso impiegato di vari enti di servizi pubblici, due espedienti frequentemente utilizzati dai truffatori per ingannare le persone più vulnerabili. " È fondamentale non lasciarsi distrarre e mantenere sempre un atteggiamento vigile ", ha dichiarato il Comandante. " Non bisogna mai fornire informazioni personali o finanziarie a sconosciuti, sia di persona, sia al telefono o su internet. Inoltre, è essenziale non aprire la porta agli sconosciuti e non lasciarsi distrarre da estranei che cercano di distogliere l'attenzione con pretesti vari. Anche se qualcuno si presenta come un Carabiniere o un impiegato di un ente di qualche servizio pubblico, chiedendo di entrare in casa o di fornire documenti, è sempre meglio verificare l'identità della persona e, in caso di dubbio, chiamare immediatamente il numero di emergenza 112 ”. il Comandante ha inoltre sottolineato l'importanza di limitare la confidenza con persone che non si conoscono bene, evitando di condividere dettagli privati ​​della propria persona e dei propri familiari.

Gli anziani presenti hanno apprezzato molto l'iniziativa, esprimendo riconoscenza per la cura e l'attenzione dimostrate dai Carabinieri. "Sapere di avere qualcuno che ci protegge è rassicurante", ha commentato uno dei pensionati. Un'altra anziana ha sottolineato come questa iniziativa renda più sereno il momento del ritiro della pensione, spesso vissuto con ansia e preoccupazione per la sicurezza personale. Questa iniziativa dei Carabinieri della compagnia di Tempio Pausania rappresenta un ulteriore passo avanti nella "costruzione di una comunità più sicura e protetta, dove tutti, in particolare i più vulnerabili, possono vivere con serenità", prosegue la nota.