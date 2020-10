Covid, Villasor e Sestu: due comunità piangono le loro vittime

Il bollettino odierno ha infatti fatto emergere un totale di 4 decessi: Sara Serra, 78enne, era di Sestu, mentre Donatella Caboni (52 anni) e Luigi Secci, 88enne, erano di Villasor

Di: Alessandro Congia

Due comunità in lutto, Villasor e Sestu, che piangono rispettivamente le loro vittime positive al Covid-19 e la cui scomparsa era aggravata da patologie pregresse che non hanno reso facile la ripresa.

A Villasor, lacrime per Donatella Caboni (52 anni) e Luigi Secci, mentre sulla pagina istituzionale del Comune, è Massimo Pinna come sindaco a stringersi al dolore dei familiari: “Purtroppo devo comunicarVi che è deceduta al Santissima Trinità una nostra concittadina, ufficialmente a causa del Covid-19, (anche se Ats non aveva mai fatto comunicazione ufficiale del caso). A nome di tutto il paese porgo le più sentite condoglianze alla famiglia. Oggi è una giornata triste, mi hanno appena comunicato di un altro decesso di un nostro concittadino, ufficialmente per Covid-19, anch’esso era ricoverato al Santissima Trinità.

Sentite condoglianze alla famiglia a nome di tutta la comunità”.

A Sestu invece, la sindaca Paola Secci scrive sulla sua pagina personale: “La giornata di oggi si apre con una triste notizia che mai avrei voluto ricevere: se ne è andata questa notte a causa di complicanze legate al Covid-19 la signora Sara Serra. Il consiglio comunale e la nostra comunità tutta si stringono alla sua famiglia in questo momento di dolore”.