La grande ondata di calore ci terrà compagnia almeno fino a Ferragosto

Ma da domani temperature in diminuzione in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Italia ancora spaccata in due in questi primi giorni di agosto. Nonostante alcuni temporali in arrivo nel weekend al centronord, le massime tra sabato e domenica saranno ancora africane, anche su questo settore. Al sud previsti ancora picchi di 44°C.

Lo annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale la lunga ondata di calore perdurerà almeno fino a Ferragosto. "Fra sabato e domenica - afferma - a Terni sono previsti 37°C, a Firenze 36°C, a Ferrara e Roma 35°C, a Bologna 34°C". E aggiunge: "almeno fino a Ferragosto non si vedono grandi cambiamenti. Il caldo proseguirà e il 2024 segnerà record su record".

Nel frattempo sono attesi temporali nelle prossime ore al nordest e nella giornata di sabato al centro. "In seguito, dagli ombrelli aperti, per poche ore, torneremo sotto gli ombrelloni", conclude Sanò.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Le previsioni di oggi, venerdì 2 luglio: cielo sereno con aumento della nuvolosità alta dalla serata, temperature stazionarie o in lieve aumento, venti a prevalente regime di brezza, mari poco mossi.

Previsioni per sabato 3 agosto: cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti, temperature in sensibile o marcata diminuzione in entrambi i valori, venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, localmente forti sulle Bocche di Bonifacio e sul settore meridionale, mari mossi, localmente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Non si escludono isolati rovesci pomeridiani nelle zone interne e sui rilievi. Le temperature saranno stazionarie in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti occidentali. I mari saranno mossi o molto mossi.