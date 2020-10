Droga, fermato dai Falchi dopo un inseguimento: arrestato anche un insospettabile 28enne

Ecco chi sono i due soggetti rinchiusi nel carcere di Uta

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da Parte della Polizia di stato di Cagliari in tutta l’area metropolitana.

Dopo l’operazione antidroga compiuta sei giorni fa a Selargius, ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile hanno portato a termine un analogo servizio a Monserrato.

Dall’attività info-investigativa, conclusa dagli investigato dopo giorni di appostamenti e pedinamenti, era emerso che Michele Asunis, 29enne di Dolianova, da tempo aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio di droghe di vario genere, rifornendo i vari acquirenti con consegne a domicilio e assoldando altri giovani a cui cedeva la droga già confezionata da vendere. In particolare l’Asunis era solito servirsi di giovanissime persone, incensurate o comunque al di sopra di ogni sospetto. Infatti una delle mete maggiormente frequentate era l’abitazione di un insospettabile 28enne incensurato di Monserrato, Mattia Pisu, da dove prelevava degli involucri per poi intraprendere il giro dei clienti.

Intorno alle 17.30 di ieri, quando l’Asunis, dopo aver portato dentro l’autovettura un involucro, è partito percorrendo alcune vie di Monserrato è scattata l’operazione e una pattuglia dei Falchi gli ha intimato l’alt. Vistosi braccato, il malvivente ha accelerato l’andatura percorrendo a velocità sostenuta diverse vie fino ad imboccare la Via Muzio Scevola contromano, mentre sopraggiungeva un’altra auto con al quale ha avuto un impatto incastrandosi sul muro di una casa. Con uno scatto fulmineo l’uomo è uscito dal finestrino dell’auto tenendo in mano un pacco di colore rosa, percorrendo a piedi diverse vie, abbandonando l’involucro in una zona rigogliosa di erbacce.

Esausto per la corsa è stato bloccato e messo in sicurezza. Addosso all’Asunis sono stati trovati 4,5 grammi di hashish e la somma di 45 euro in banconote di piccolo taglio. Gli investigatori hanno immediatamente raggiunto l’abitazione dove abitava il “custode” dello stupefacente e durante la perquisizione sono stati trovati circa 405 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte ad essere smerciate, un panetto di hashish dal perso di 100 grammi, e altri 39 grammi di hashish già confezionate in piccole dosi.

Inoltre. Sono stati sequestrati 25 grammi di marijuana, un coltello con la lama sporca di hashish, sei bilancini di precisione ed una macchina per il confezionamento sottovuoto con il relativo materiale. I due giovani sono stati accompagnati in Questura e tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e all’Asunis è stato contestato anche il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Entrambi sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.