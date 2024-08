Isili: riapre 12 ore al giorno il pronto soccorso

L'unità di crisi ha deciso per la riapertura da venerdì 2 agosto, del Pronto Soccorso di Isili, che sarà operativo dalle 8 alle 20

Di: Redazione Sardegna Live

L'unità di crisi, durante un incontro che si è tenuto questa mattina nella sede della Direzione della Asl 8 di Cagliari, ha stabilito la riapertura da domani, venerdì 2 agosto, del Pronto Soccorso di Isili, che sarà operativo dalle 8 alle 20.

"Grazie alla disponibilità dei dirigenti medici del presidio ospedaliero San Giuseppe Calasanzio di Isili e dei primari del SS Trinità di Cagliari il servizio sarà di nuovo operativo per garantire l'assistenza sanitaria e l'attività di emergenza urgenza - spiega il manager della Asl di Cagliari Marcello Tidore -. In via straordinaria siamo riusciti a trovare questa soluzione nell'immediato, grazie allo spirito di abnegazione dei sanitari del SS Trinità che riconoscono in quello di Isili un nodo importante della rete ospedaliera aziendale".

Ora la Asl è in contatto con l'assessorato regionale alla sanità per la valutazione di "soluzioni strutturali che evidentemente non possono essere trovate solo all'interno della Asl di Cagliari". Questa mattina, dopo l'annuncio di ieri della chiusura del pronto soccorso, davanti all'ospedale di Isili si era tenuta una manifestazione di protesta da parte di alcuni cittadini. Sempre per manifestare contro questa decisione, il presidente del distretto Sanitario Barbagia Trexenta, il sindaco di Mandas Umberto Oppus, ha depositato le sue dimissioni dall'incarico: "ancora una volta, sono state disattese le istanze delle zone interne: è venuta meno quella attenzione alle esigenze del territorio".

