Coda d'estate al sud, temperature fino a 30 gradi

In Sardegna i valori termici massimi venerdì potranno sfiorare i 30 gradi a Carbonia, Oristano, Sanluri e in altre zone dell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

'Ottobrata africana' sull'Italia grazie al promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale che sta interessando il nostro Paese. Ad annunciarla e' il sito www.ilmeteo.it secondo cui l'aria calda proveniente dal deserto algerino e tunisino fara' aumentare le temperature fino a 30 gradi al sud, con clima mite anche su molte altre zone d'Italia.

La situazione - spiegano gli esperti del sito - e' provocata dal ciclone Imka che sta portando un'intensa fase di maltempo sull'Europa occidentale: "le spire del ciclone allungandosi fin verso la penisola iberica richiamano aria calda africana responsabile dell'ottobrata sul Mediterraneo e sull'Italia".

Le regioni che risentiranno maggiormente di questo caldo fuori stagione saranno quelle del sud, soprattutto la Sardegna dove i valori termici massimi venerdi' potranno sfiorare i 30 gradi a Carbonia, Oristano, Sanluri e nelle zone interne. Fara' caldo anche in Sicilia (con punte di 28 gradi), in Calabria (26), Puglia (25 a Taranto e nel Gargano) e in Campania (specie nel casertano). Temperature un po' meno calde man mano che si risale verso il nord. Per quanto riguarda il meteo la situazione non dovrebbe subire grossi scossoni fino a venerdi'.

Il sole sara' prevalente al centro-sud, mentre qualche pioggia interessera' il Piemonte e la Liguria con nubi sparse sul nordest. Venerdi' una perturbazione portera' piogge un po' su tutto il nord ma nel weekend le precipitazioni interesseranno anche centro e sud.