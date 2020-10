L’annuncio di Paolo Truzzu: “La Piscina di via Abruzzi? Diventerà una realtà”

Quella 'cattedrale nel deserto' cambierà finalmente volto, dopo un iter burocratico iniziato nel 2014

Di: Alessandro Congia

“Dopo un lungo iter burocratico, iniziato nel 2014, in giunta abbiamo appena approvato il progetto definitivo per la “Realizzazione di un centro sportivo polivalente nella via Abruzzi - Quartiere San Michele”, grazie anche all’impegno del servizio guidato dall’Assessore Gabriella Deidda. A breve inizieranno i lavori e quell’incompiuta tra Via Abruzzi, Campeda e Mandrolisai, nota a tutti i cagliaritani, si trasformerà in un moderno impianto sportivo polivalente con piscina, due aree palestra, un piccolo parco urbano esterno, completo di servizi per il tempo libero e un’ulteriore piscina all’aperto”.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu annuncia le imminenti 'manovre di maquillage' e di valorizzazione di quella sorta di cattedrale nel deserto da troppo tempo rimasta come una sorta di sogno nel cassetto. Via alle erbacce e all’abbandono dunque per far posto ad un nuovo centro sportivo polivalente per il quartiere, pensato da troppi anni e mai nato.