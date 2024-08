Uta. “Ballus”, colori del mondo: oggi la serata inaugurale

Di: Redazione Sardegna Live

Tre serate di musica, balli e canti all’insegna dello scambio culturale, dell’amicizia e dello stare insieme. Le luci sulla 22° edizione di “Ballus” a Uta si accenderanno questa sera alle 21:30 nello splendido scenario di Santa Maria a Uta.

L’Incontro Internazionale del folklore, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Uta, sarà un arcobaleno di colori dal mondo, di allegria e di partecipazione. “Siamo giunti con gioia alla 22esima edizione e ciò che ci rende più orgogliosi è che, anno dopo anno, l’interesse del pubblico non ha mai conosciuto cali, ma aumenta sempre di più”, dice Romano Massa, instancabile direttore artistico dell’evento.

Ad aprire la serata i padroni di casa: il gruppo folklorico “Pro loco” di Uta. Seguiranno le esibizioni del gruppo “Pichiadas”, con Marco Bande, Matteo Piras, Massimo Carnevale, Francesco Masala; per il Sudafrica il Group Umgungundlovu Traditional “Arts Music Utam”, per il Perù Ballet Folclórico Peruano “Ritmos Del Tiempo” Lima; per l’Ecuador il Grupo de Danza Nacional “Danza e Identidad” e per la Sicilia il gruppo Musicisti tradizionali “I Burgisi di Marsala”. Presenterà la serata Valentina Caruso.

Domani, venerdì 2 agosto, sempre alle ore 21:30, si terrà la serata dal titolo “Cultura e tradizioni delle Isole”. Si esibiranno: il gruppo Folk di Quartu Sant’Elena “Su Idanu”; da Nuoro il gruppo Folk, il coro e il tenore “Amici del Folklore”, Simone Loi all’organetto con le coppie di Fonni; il gruppo Folklorico “Burgisi di Marsala” dalla Sicilia. Durante la serata verrà consegnato il Premio "Tziu Adamu Billai" a Elena Ledda. Presenterà la serata Roberto Tangianu.

Sabato 3 agosto, la 22 ^edizione culminerà con il Galà Internazionale del Folklore. In diretta dalle 21:30 su Sardegna Live. Si esibiranno il Gruppo Folklorico "Pro Loco" di Uta, il gruppo Folk “Cultura Popolare” di Monserrato, il gruppo Folk “Santa Giuliana” di Serbariu; dalla Sicilia il gruppo Folklorico “I Burgisi di Marsala”; dal Perù Ballet Folclórico Peruano “Ritmos Del Tiempo” Lima; dall’Ecuador il Grupo de Danza Nacional “Danza e Identidad”; dal Sudafrica Group Umgungundlovu Traditional “Arts Music Utam”; dalla Slovenia Folk Dance Group “Svoboda Mengeš brings”. A mezzanotte il gran finale di chiusura di “Ballus”. Presenterà la serata Giuliano Marongiu.