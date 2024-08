Attentato incendiario in un distributore di benzina a Cagliari

Avviate le indagini per risalire al responsabile

Di: Redazione Sardegna Live

Distributore in fiamme nella notte a Cagliari, in via Riva Villasanta. Si tratta di un attentato incendiario, avvenuto intorno alla mezzanotte, quando qualcuno ha versato del liquido infiammabile davanti alla porta d'ingresso del bar dell'area di servizio, e una volta appiccato l'incendio è fuggito.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona si sono accorti dell'incendio e hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della squadra volante.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo prima che potesse propagarsi e avvolgere il bar. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. I danni non sarebbero ingenti.