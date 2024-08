L'opera umana più bella è di essere utile al prossimo: raccolta fondi per gli allevatori di Orotelli

L’iniziativa della Pro loco di Orotelli per aiutare gli allevatori messi in ginocchio dall’incendio. Ecco come aiutare

Di: Redazione Sardegna Live

L’incendio che lo scorso 21 luglio è divampato a Orotelli ha distrutto centinaia di ettari di macchia mediterranea, sugherete e boschi, ucciso più di un centinaio di agnelli e circa 250 di pecore. Per aiutare gli allevatori messi in ginocchio dal devastante rogo, la Pro loco del paese si mobilita e avvia una raccolta fondi.

“Come purtroppo ben sapete il territorio di Orotelli è stato colpito da un vasto incendio che ha distrutto diversi ettari di vegetazione, ha causato danni ingenti agli allevatori, ha decimato greggi e danneggiato i confini di tanti terreni – spiega la Pro loco -. Vogliamo stare vicini agli allevatori duramente colpiti dal rogo, non vogliamo lasciarli soli”.

COME AIUTARE - Venerdì 2 agosto, presso il Centro Polivalente Franco Pintus, dalle ore 21:00 alle ore 22:30, sarà possibile fare la propria donazione a favore degli allevatori colpiti dall'incendio del 21 luglio a Orotelli. Modalità di donazione: “Sarà allestita una teca raccolta fondi – spiega la Pro loco - la donazione sarà anonima e a discrezione del donatore. Il ricavato verrà utilizzato per acquistare ciò che è necessario agli allevatori per il risanamento dei danni subiti. Il conteggio della somma ricavata, che avverrà in presenza di testimoni esterni alla Pro Loco, sarà accompagnato da verbalizzazione e reso pubblico insieme al resoconto delle spese sostenute”. Per chi è lontano, ma vicino con il cuore alla comunità di Orotelli e vuole dare il suo sostegno, nei prossimi giorni verranno comunicati ulteriori modalità.

LA RICHIESTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – “In questi giorni le campagne circostanti il nostro paese sono oggetto di devastanti incendi che oltre ai danni economici arrecati a varie aziende agricole dei nostri concittadini hanno arrecato un danno economico, ambientale e paesaggistico a tutta la collettività. Sono state messe in serio pericolo anche le nostre stesse abitazioni, salvate dalle fiamme solo grazie all’intervento delle squadre dei vigili del fuoco. Centinaia di ettari di macchia mediterranea, sugherete e boschi sono stati devastati dal fuoco e saranno necessari tantissimi anni prima che la vegetazione si riprenda. Consapevole dell’importanza che riveste la difesa dell’ambiente per l’intera collettività, l’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ribadire l’importanza della costituzione nel nostro Comune di una compagnia barracellare che si occupi di formare personale esperto nella prevenzione e nella lotta agli incendi, pertanto si invitano, nuovamente, tutti i cittadini del Comune di Orotelli a presentare al più presto la propria manifestazione di interesse per la costituzione della predetta compagnia. Il servizio barracellare è un servizio di volontariato del quale si avvantaggerebbe l’intera comunità orotellese. Tra gli obiettivi delle compagnie barracellari riveste grande importanza la difesa ambientale nel territorio circostante il nostro comune. L’ambiente è un bene collettivo e proteggerlo è dovere comune di tutti i cittadini. Inoltre, si ricorda che la Regione Sardegna e altri enti erogano a queste compagnie specifici contributi che vanno vantaggio sia dei singoli operatori, ma anche dell’intera Comunità che in questo modo avrebbe la possibilità di acquistare e disporre di mezzi adeguati a difendere e preservare il territorio circostante il nostro Comune.”