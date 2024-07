Malore in mare, una 65enne perde la vita a Cagliari

Il dramma al Poetto. Inutili i soccorsi del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 65 anni è morta questa mattina a Cagliari mentre faceva il bagno nelle acque del Poetto. La vittima avrebbe perso i sensi dopo aver accusato un malore.

La tragedia poco prima di mezzogiorno all'altezza della prima fermata del lido cagliaritano.

A rendersi conto di quanto stava accadendo sono stati alcuni bagnanti che si trovavano nei paraggi e l'hanno soccorsa trascinandola a riva.

Sul posto gli agenti della squadra Volante della Questura di Cagliari e i un'ambulanza del 118. I medici non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla donna.