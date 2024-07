Inizio agosto con temporali al nord e caldo al sud, fino a 43° in Sardegna

Mentre l’anticiclone e il caldo africano cedono nelle regioni settentrionali, si rafforzano in quelle meridionali

Di: Redazione Sardegna Live

L'anticiclone africano dà i suoi primi segni di cedimenti al nord Italia con temporali anche forti in arrivo per i primi di agosto. Lo conferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando che al sud persistono sole e caldo intenso.

"Già nelle prossime ore - afferma -l'aria più instabile da ovest causerà qualche acquazzone sulle Alpi e localmente anche sulla pianura padana, specie piemontese. Non si escludono locali brevi rovesci nelle ore pomeridiane anche tra Lombardia ed Emilia. Sul resto del Paese dominerà il sole con il caldo africano".

Le temperature resteranno molto elevate con picchi di 43°C nella Sardegna interna, fino a 38°C a Firenze, Siracusa e Terni. Avremo anche 37°C a Bolzano, Catania, Ferrara, Forlì, Grosseto, Nuoro e Prato. La Capitale si fermerà a 36°C. Il mese di agosto inizierà poi con altri temporali, ancora perlopiù confinati alle Alpi, ma con qualche rovescio pomeridiano sulle pianure del Triveneto.

Venerdì 2 agosto sono invece previsti fenomeni intensi al nord e su parte del centro che scenderanno in modo diffuso dal settore alpino verso la Pianura Padana. E' il primo segnale di cedimento dell'anticiclone africano, con parziale coinvolgimento anche dell'Appennino settentrionale, dalla Toscana interna alle Marche settentrionali. Sono previsti rovesci e acquazzoni a macchia di leopardo al nord e sui suddetti settori del centro.

Previsti grandine e downbursts, le raffiche di vento orizzontale ad oltre 100 km/h. Sempre venerdì si registreranno ancora elevate temperature al centrosud. A Siracusa sono previsti 40°C, a Bari e Foggia 39°C, e ad Ascoli Piceno, Catania, Lecce e Matera 38°C.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 31 luglio: cielo sereno, venti a regime di brezza, calmi nelle ore notturne, mari poco mossi.

Previsioni per giovedì 1° agosto: cielo sereno, temperature stazionarie o in lieve aumento, venti a prevalente regime di brezza, calmi nelle ore notturne, mari calmi o poco mossi.

Previsioni per venerdì 2 agosto: cielo sereno con aumento della nuvolosità alta dalla serata, temperature senza variazioni significative in entrambi i valori, venti a prevalente regime di brezza, calmi nelle ore notturne, mari poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; addensamenti più consistenti principalmente nella mattinata di sabato. Le temperature tenderanno ad un progressivo calo in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti occidentali. I mari saranno inizialmente poco mossi o mossi, localmente agitati sul settore occidentale tra la serata di sabato e la prima parte di domenica.