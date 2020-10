In fiamme un'auto a Quartu: sul posto i Vigili del fuoco

Col supporto di un'autopompa gli operatori Vvf hanno spento le fiamme nella parte anteriore del veicolo

Di: Giammaria Lavena

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.50, i Vigili del fuoco del Comando di Quartu Sant'Elena sono intervenuto per l'incendio di un'autovettura, in sosta in un'area rurale nei pressi della strada comunale "Scoa Moentis" nel quartiere di Flumini di Quartu.

Dalle segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento della sede centrale, che con un'Aps (autopompa serbatoio) ha spento le fiamme che si sono sviluppate nella parte anteriore del veicolo.

Messa in sicurezza l'area circostante, gli operatori della squadra Vvf hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.