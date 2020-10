Cagliari. Al Santissima Trinità operativo il nuovo reparto Covid

Il reparto Covid 4 ha 22 posti letto. Marracini: "Tempi record. Evitare errori del nord Italia"

Di: Giammaria Lavena

Questa notte al Santissima Trinità di Cagliari è stato aperto il nuovo reparto Covid 4. Ha 22 posti letto ed è stato ricavato dalla ex Ortopedia che è stata trasferita all’Ospedale Marino di Cagliari.

Sergio Marracini, direttore Pou Cagliari: “Abbiamo aperto un altro nuovo reparto in tempi record grazie alla collaborazione di tutto il personale. Dobbiamo evitare, però, di fare l’errore del nord Italia nella prima ondata: caricare tutti i pazienti sull’ospedale rischia di far implodere il sistema. Occorre gestire i pazienti anche nel territorio”.

In uno dei tre reparti di Ortopedia dell’Ospedale Marino i ricoveri sono sospesi temporaneamente, come da procedura, in attesa dei risultati dei tamponi al personale e della sanificazione (effettuata ieri). La procedura prevede, infatti, che vengano effettuati tre tamponi, a distanza di due e cinque giorni, al personale che possa essere entrato in contatto con i soggetti positivi, prima del rientro al lavoro.

La decisione della direzione si era resa necessaria dopo che erano stati trovati alcuni positivi in uno dei reparti, per salvaguardare il resto del personale e pazienti. Gli altri due reparti di Ortopedia sono regolarmente aperti così come il pronto soccorso e gli ambulatori.