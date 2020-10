Cagliari. Market vendeva alcolici oltre limiti orari, Truzzu: "Chiuso per un mese"

Il sindaco di Cagliari ha disposto la chiusura per un mese. "E' la prima volta, chiudere un'attività non è mai piacevole"

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto la chiusura per un mese di un market che vendeva alcolici oltre i limiti di orario stabiliti dalla normativa per il contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19. Una misura dura ma necessaria per far sì che comportamenti simili non si ripetano.

"Le regole vanno osservate. E, quando si trasgredisce continuamente, se ne pagano le conseguenze - scrive Truzzu su Facebook -. Ho disposto la chiusura per un mese di un market che aveva più volte prolungato l’attività oltre le ore 22, continuando a vendere alcolici da asporto in aperta violazione dell’ordinanza sulle misure a tutela della sicurezza urbana, dell’incolumità e della salute pubblica".

"È la prima volta che applichiamo questa norma - conclude -. Chiudere un’attività non è mai piacevole. Ma la “malamovida”, l’inosservanza delle regole, sono oggi un danno ulteriore per la città e una mina per la civile convivenza".