Olbia. Un sospetto positivo: chiuse 4 classi e in cento in quarantena

Un assistente per bambini disabili avrebbe mostrato sintomi riconducibili al Covid-19. In attesa dell'esito del tampone stop alle attività in quattro classi

Di: Giammaria Lavena

Dopo che un assistente per bambini disabili ha mostrato sintomi tipici del Covid-19 è scattato l'immediato stop alle lezioni in quattro classi, con le quali questo era venuto a contatto, oltre che con 17 docenti.

L'assistente si trova adesso in isolamento domiciliare, mentre un altro centinaio di persone sono in quarantena, poiché possibili positive nel caso in cui il loro comune contatto dovesse risultare contagiato.

Le classi interessate fanno capo al quarto circolo di via Vignola, che tra scuole elementari e scuola materna vanta il più alto numero di iscritti in città. Proprio nei giorni scorsi l'Ats ha annunciato l'imminente attivazione in Gallura di un'Usca scolastica.

Un servizio che rientra nel piano di potenziamento delle Unità speciali di continuità assistenziale approntato dalla Assl di Olbia, che prevede l'operatività di team di specialisti che collaborerà con i Distretti sanitari e il Servizio di Igiene e Sanità pubblica, al fine di gestire al meglio eventuali casi di diffusione del virus all'interno degli istituti scolastici.

"Grazie anche all'attivazione dell'Usca scolastica sarà possibile accelerare il monitoraggio e riprendere la didattica normalmente", fa sapere l'assessora comunale della Pubblica istruzione, Sabrina Serra.